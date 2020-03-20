Мы должны поддерживать государственные меры по борьбе с коронавирусом – Дастан Кошербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане должны поддерживать принимаемые государством меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте РК Дастан Кошербаев в связи с обращением Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана от 20 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эпоху глобализации ни одно государство не может оставаться в стороне от происходящих в мире процессов и явлений. Доказательством этому служит то, что коронавирусная инфекция, появившаяся в Китае и распространившаяся в более, чем 150 странах мира, достигла и Казахстана. Очень важно обращение Елбасы Нурсултана Абишевича к народу Казахстана в тот момент, когда население испытывает страх и беспокойство. Потому, что под руководством Елбасы, благодаря нашему единству, мы преодолели множество трудностей. Елбасы призвал поддержать инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по принятию комплексных мер, направленных на защиту от коронавируса. Со стороны государства принимается множество мер по профилактике заболевания и поддержке населения. Но борьба с болезнью не является делом только государства. Например, в городах Нур-Султан и Алматы введен карантин, установлены ограничения на межгосударственные перемещения. Все это – меры, принимаемые для обеспечения безопасности населения. Здесь важно, чтобы люди понимали и поддерживали эти меры. Каждый гражданин должен внести свой вклад в победу над болезнью. Как говорил Абай – если не будет единства, не будет и результатов, и мы не должны это забывать. В трудный период одержать победу можно только сплотившись. Поэтому, мы не должны верить слухам, не должны их распространять, мы должны сплотиться, сохранив наше единство», – сказал Д.Кошербаев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

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