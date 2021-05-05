Мы должны подавать пример своими поступками – полицейские, спасшие людей при пожаре в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы службы роты патрульной полиции управления полиции города Талдыкорган департамента полиции Алматинской области Фархад Турдиев вместе с напарником Дауреном Нарикбаевым во время службы спасли сотни людей из горящего дома в Алматинской области. О роли полицейских в жизни общества и о чувстве долга герои рассказали корреспонденту МИА «Казинформ».

Старший лейтенант полиции Фархад Турдиев в органах внутренних дел с января 2017 года, в занимаемой должности инспектора службы роты патрульной полиции управления полиции города Талдыкоргана ДП Алматинской области служит с сентября 2019 года.

«С детства мечтал стать полицейским. Всегда представлял себя в этой профессии. После окончания школы хотел поступить в академию МВД. Но по каким-то причинам у меня не получилось. Потом я поступил на юридический факультет Жетысуского государственного университета в городе Талдыкоргане», - рассказывает он.

17 ноября 2020 года в одной из многоэтажек 6 микрорайона города Талдыкоргана произошел пожар. Полицейские патрульного экипажа - старший лейтенант полиции Фархад Турдиев и лейтенант полиции Даурен Нарикбаев - прибыли первыми на место происшествия. Как выяснилось, к этому моменту подъезд дома был сильно задымлен, а во многих квартирах все еще находились люди.

«Получается, в тот день мы первыми прибыли на место происшествия и успели эвакуировать из горящего дома около сотни человек. Пламя распространялась быстро с первого по пятый этаж. В тот момент мы ни о чем не думали, кроме того, как спасти этих людей, которые оказались внутри. Среди них были двое маленьких детей и мужчина, прикованный к постели», - вспоминает Фархад Турдиев.

Напарник Фархада Турдиева лейтенант полиции Даурен Нарикбаев в органах внутренних дел с августа 2018 года, в занимаемой должности инспектора службы роты патрульной полиции управления полиции города Талдыкоргана ДП Алматинской области с 21 июня 2019 года.

За период службы в органах внутренних дел Фархад Турдиев и Даурен Нарикбаев зарекомендовали себя с положительной стороны, как дисциплинированные сотрудники и грамотные специалисты. К исполнению своих служебных обязанностей относятся добросовестно, с чувством ответственности. Хорошо знают приказы, инструкции, нормативные акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел и грамотно применяют их при решении повседневных задач.

По словам героев, современный полицейский должен подавать пример своими поступками.

«Конечно, сейчас меня переполняет чувство гордости. И я всегда готов служить во благо нашей страны, ведь это моя любимая работа и не только служебный, но и человеческий долг. Ежедневно в нашей работе происходят разные случаи. Мы не знаем, что произойдет завтра. Поэтому, каждый наш шаг и каждое действие должно послужить примером для остальных. Особенно для подрастающего поколения», - сказал Фархад Турдиев.

В свою очередь, лейтенант Даурен Нарикбаев считает, что у каждой профессии есть свои сложности.





«Полицейский должен быть в первую очередь, справедливым, достойным представителем своей работы. Помогать окружающим. Быть полицейским не сложно. Ведь, у каждой профессии есть свои сложности. Спасибо, нашим наставникам которые учат нас быть лучшими в своей работе», -добавил Даурен Нарикбаев.