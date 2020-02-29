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Мы должны исходить из интересов обычных граждан - Даурен Абаев о законопроекте о мирных собраниях

29 Февраля 2020 14:04
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Мы должны исходить из интересов обычных граждан - Даурен Абаев о законопроекте о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК» с участием министра информации и общественного развития Даурена Абаева и общественности проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Некоторые коллеги наши возмущаются, что они написали, сказали, а этого нет в законопроекте. Во-первых, этот процесс не двухдневный, не пятиминутный. У нас есть определенные согласования с государственными органами, есть процедуры. Это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу вас заверить, что те нормы, которые вы предлагаете, и руководство страны, и мы услышим. Законопроект претерпит определенные и даже существенные изменения. Мы будем исходить не только из интересов юристов, госорганов, но также мы должны исходить из интересов обычных граждан Казахстана, которые хотят выразить свою позицию, в том числе и через митинг. Все это должны мы сбалансированно учитывать», - заявил Даурен Абаев в ходе обсуждения.


Министр вместе с тем отметил, что в стенах Мажилиса Парламента депутатами будут внесены изменения в законопроект.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее прокомментировал обсуждаемый законопроект, отметив, что мирные собрания должны проводиться в отведенных местах характер их проведения.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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