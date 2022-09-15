Мы должны делиться опытом для возвышения общечеловеческих ценностей - духовный лидер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования Короля Хамада господин Халед бен Халифа аль-Халифа отметил важность VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в деле построения межконфессионального диалога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на сессии форума, духовный лидер поблагодарил организаторов Съезда за предоставление такой представительной диалоговой площадки для обмена мнениями по актуальнейшим вопросам. Господин Халед бен Халифа аль-Халифа отметил важность таких встреч для сближения всего человечества, нахождения точек соприкосновения и возвышения общих человеческих ценностей.

«Каждый из нас должен делиться своим опытом для того, чтобы проповедовать общечеловеческие ценности», - сказал Халед бен Халифа аль-Халифа.

Спикер также отметил актуальность поднимаемых на форуме вопросов и рассказал о работе, проводимой руководимым им центром.

«На сегодня Центр короля Хаммада работает в этом направлении. Нами организованы Центры обучения для молодежи. Один из них - кафедра межконфессионального диалога короля Хаммада в одном из университетов Италии, 250 студентов обучается там. Также у нас есть Центры, которые организованы во всемирно известных университетах Кембридж и Оксфорд», - отметил Халед бен Халифа аль-Халифа.

Он призвал участников форума вносить свою лепту в дело укрепления мира во всем мире.

Сегодня в Нур-Султане завершил работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.