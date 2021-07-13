Мы должны ценить гармонию нашего народа, основанную на единстве - Ильяс Буларов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области знакомятся с состоянием дел в родном регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе и прилегающих районах с рабочей поездкой побывал депутат Мажилиса Парламента РК Ильяс Буларов и поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» итогами посещения региона.

«В начале поездки меня принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, дал слова напутствия, пожелал успехов, - рассказал спикер. - Первой целью было знакомство с состоянием дел по строительству в Таразе Центра внешкольной работы и детского творчества. С ходом работ ознакомил начальник отдела образования акимата города Тараза Саясат Есеев. Здесь занимаются 7 367 воспитанников, педагогический коллектив работает по пяти направлениям. Финансирование строительства осуществляется из фондов местного бюджета и спонсорских средств, окончание строительства запланировано на декабрь этого года».

Состоялось знакомство с деятельностью городской поликлиники №5.

«Сегодня остается актуальным вопрос всеобщей вакцинации от вируса «COVID -19». В поликлинике прививаются ежедневно 300 - 400 человек. По словам медработников, перед получением прививки каждый человек проходит осмотр и обследование врача, который принимает решение о разрешении на прививку. После находится под медицинским наблюдением. Иммунизация продлится до конца года, планируется привить 63 тысячи жителей Таразаа, из них 43 тысячи взрослых», - рассказал Ильяс Буларов.

В селе Жалпак-тобе Жамбылского района, где компактно проживают представители дунганской национальности, в ходе встречи в местном Доме культуры мажилисмен ответил на вопросы сельчан, остановившись на значении работы Ассамблеи народа Казахстана.

«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости страны. Одной из основных задач Ассамблеи является укрепление единства народа, развитие общественного согласия по основополагающим ценностям казахстанского общества. В Казахстане созданы все условия для счастливой жизни, даны равные возможности всем гражданам. Наша политика межнационального согласия признана во всем мире, мы должны ценить гармонию нашего народа, основанную на единстве. Казахский язык должен стать не только государственным, но и межнациональным, сделав казахоязычных представителей других этносов республики объединяющей силой. Ценить свою государственность, гордиться достижениями, разнообразием и единством нашей страны - наше главное богатство. Каждый гражданин обязан знать свою историю, культуру, государственный язык – это вызывает у человека чувство уважения к своей Отчизне», - считает спикер.

Мажилисмен рассказал, как 144 года назад дунгане прибыли на казахскую землю и поселились в кордайских селах Сортобе и Масанчи, благодаря Ногайбаю би.

«Этот государственный деятель встретил наших прадедов, обнял каждого, прижал к груди и поделился куском хлеба. 22 сентября 2018 года был открыт памятник Ногайбаю би. На памятнике надпись - «Выдающемуся государственному деятелю Жетысу Ногайбаю би дунганский народ выражает глубокое уважение». В 2013 году отмечалось 135-летие со дня переселения дунган. В связи с этим мы организовали международный велопробег от города Сиань КНР до села Масанчи Кордайского района Жамбылской области протяженностью 6 300 км, посвященный добру и вечной дружбе двух народов. Меня избрали председателем оргкомитета велопробега. Когда мы, участники велопробега, дошли до границы Казахстана, въезжая в каждое село, от Хоргоса до Кордайского района, мы на плечи каждого аксакала в знак благодарности и уважения к казахскому народу накидывали чапан. Добравшись до Масанчи, установили памятник «Тысяча благодарностей великому казахскому народу, оказавшему помощь в самые трудные моменты». В открытии памятника приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, консул КНР, представители акимата района, старейшины сел Кордайского района».

Вспомнил мажилисмен в ходе встречи с сельчанами Жалпак-тобе и события 2020 года в Мактаарале. «Одними из первых в Жамбылской области протянули руку помощи соседям жители села Сортобе Кордайского района, в рамках общереспубликанской акции привезли 30 тонн гуманитарной помощи на 5 млн. тенге», - рассказал он.

Своим жизненным опытом на встрече поделился почетный гражданин Жамбылского района, подполковник запаса, ветеран ОВД Сабилмалик Тажиев. «Межэтнические отношения в армии являются неотъемлемой частью прохождения воинской службы. Когда я служил в армии, со мною в одной части служили ребята дунгане. Мы друг за друга стояли горой, не давали в обиду и до сих пор не теряем связей, общаемся семьями. Армейская дружба крепкая, наши дети продолжают дружить, мы живем как родные братья. Нужно добиться того, чтобы отношения между военнослужащими не мешали спокойно служить Родине, способствовали дружбе между различными этносами», - рассказал ветеран.

Председатель совета аксакалов села Жалпак-тобе Маюфи Абдугалил выступил с благодарственной речью, подчеркнув, что встреча помогла понять работу Ассамблеи народа Казахстана. Директор школы №34 села Жалпак-тобе Динара Нуралиева попросила оказать содействие в открытии кружков для молодежи в Доме культуры села.

В ходе встречи с руководителями областных этнокультурных объединений и представителями других этносов, избранных Ассамблеей в качестве депутатов областного и районного маслихатов, состоялся отчет мажилисмена по вопросам, поднятым за полугодие. В том числе по переселению жителей с юга на север, по коллекторской деятельности, развитию казахского языка, поддержке института прикладных этнополитических исследований, по нарушениям законодательства, «финансовым пирамидам», помощи онкологическим больным и многим другим.

«Благодаря огромной работе главы региона, ситуация в Кордайском районе стабильная. Печальные дни останутся только в памяти. Виновные граждане получили свое наказание. За эти полгода жители полностью восстановили дома и имущество. Кордайцам отремонтировали дороги, провели газо- и водопровод, обеспечили интернет. В селе Масанчи появилась детская площадка, строится школа на 600 мест. Этнокультурные объединения провели мероприятия в сфере межэтнических отношений с целью интеграции дунганского этноса с казахским населением. Между казахскими и дунганскими селами состоялись спортивные соревнования. Прошла акция по высадке деревьев как символ будущего, символ преемственности поколений. Сейчас общее состояние Кордайского района радует, представители этноса по-прежнему живут мирно. Для решения ряда значимых для города и области вопросов продолжу работу на своем уровне. Все приоритетные направления возможно осуществить при поддержке на республиканском уровне с участием депутатов», - резюмировал депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ильяс Буларов.