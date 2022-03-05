Мы должны беречь себя, чтобы жить для этой страны и делать добро – Меруерт Утекешева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту мы встретили легендарную личность – известную советскую и казахстанскую актрису кино и театра, исполнительницу роли Кыз Жибек Меруерт Утекешеву, которая стала символом казахской женщины. В преддверии Международного женского дня она высказала искренние пожелания прекрасной половине человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту Меруерт Утекешеву встретили с букетом тюльпанов. Сегодня она летит на торжественное мероприятие в Костанай.

«Со вчерашнего дня чувствуется праздник. Преподаю в Казахском национальном университете искусств. У нас прошло торжественное собрание. Наш ректор – великий музыкант, всемирно известная скрипачка Айман Мусаходжаева. Выступали и студенты, и артисты. Поэтому со вчерашнего дня чувствуется атмосфера праздника», - поделилась актриса.

По ее словам, женщины всего земного шара похожи друг на друга.

«Мы любим свою землю. Без женщины семья - это не семья. Все связано с женщиной, она – мама, бабушка. Поэтому мы должны беречь себя, чтобы жить для этой страны и делать добро», - добавила она.

«Желаю всем женщинам крепкого здоровья и благополучия в семье. Конечно же, чтобы на нашей земле было спокойствие. Наша земля – великая земля, на которой живут великие люди. Поэтому всем желаю добра, благополучия, мира и всего самого наилучшего в этой жизни», - отметила Меруерт Утекешева.