Мы должны беречь наш общий дом - Папа Римский

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск поднял проблему климатических изменений в ходе своего выступления на VII Съезде мировых лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами еще одна последняя проблема - защитить наш общий дом. В виду серьезных климатических изменений мы должны беречь его, сохранить его для будущих поколений. Абай пишет: «Землю очень искусно красит Творец. Дарит свет. В благодать наших теплых сердец». Всевышний с нежной заботой украсил наш общий дом. Как можно допускать, чтобы его загрязняли, разрушали, плохо себя вели в нем? Давайте вместе решать и эту проблему», - сказал Папа Римский на Съезде, проходящем в столице.

Понтифик считает, что проблема, связанная с климатическими изменениями, имеет прямую связь с пандемией.

«Задумаемся над такими примерами как хищническая вырубка лесов, незаконная торговля животными. Эксплуататорское мышление разрушает наш дом», - заявил Папа Римский.