РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мы должны беречь наш общий дом - Папа Римский

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск поднял проблему климатических изменений в ходе своего выступления на VII Съезде мировых лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами еще одна последняя проблема - защитить наш общий дом. В виду серьезных климатических изменений мы должны беречь его, сохранить его для будущих поколений. Абай пишет: «Землю очень искусно красит Творец. Дарит свет. В благодать наших теплых сердец». Всевышний с нежной заботой украсил наш общий дом. Как можно допускать, чтобы его загрязняли, разрушали, плохо себя вели в нем? Давайте вместе решать и эту проблему», - сказал Папа Римский на Съезде, проходящем в столице.

    Понтифик считает, что проблема, связанная с климатическими изменениями, имеет прямую связь с пандемией.

    «Задумаемся над такими примерами как хищническая вырубка лесов, незаконная торговля животными. Эксплуататорское мышление разрушает наш дом», - заявил Папа Римский.


    Теги:
    Абай Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!