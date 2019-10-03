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Мы давно ждали концепцию «слышащего государства» - Сауле Сулейменова
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс СКО» Сауле Сулейменова считает, что воплощение концепции «слышащего государства» даст возможность развития конструктивного диалога и демократического государства в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С.Сулейменова подчеркнула, что «власть должна слышать народ».
«Мы, гражданское общество, давно ждали такой концепции как «слышащее государство». Второй важный момент Послания Президента – поддержка и укрепление гражданского общества с вовлечением в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач. Работа общественных советов как института гражданского общества должна в этом направлении, как нам представляется, быть значимой», - сказала С.Сулейменова.
Она добавила, что немаловажным для гражданского общества – является повышение авторитета неправительственных организаций.
«Гражданскому альянсу Северо-Казахстанской области предстоит большая работа по развитию конструктивного диалога общества и власти. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил четкие ориентиры для его успешного построения. Диалог уже есть. Нужно дальше его развивать ведь наша общая цель – рост благосостояния наших граждан», - подчеркнула С.Сулейменова.
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