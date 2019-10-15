Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету – Фарид Шафиев
БАКУ. КАЗИНФОРМ – Присоединение Узбекистана - значимый шаг для укрепления Тюркского совета. Так считает председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В начале октября в Баку провели конференцию мозговых центров с участием тюркских государств, и приятно было увидеть, в том числе представителей узбекского Института стратегических и межрегиональных исследований», - отметил Ф. Шафиев.
По мнению главы центра анализа, с вовлечением Узбекистана в организацию можно говорить о более активном взаимодействии и еще более тесном доверии в сообществе, в каспийском регионе и Средней Азии.
«Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету. Приятно, что это событие произошло в Баку, в юбилейную 10-летнюю дату Нахичеванского соглашения, которое легло в основу институализации ССТГ», - подчеркнул Ф. Шафиев.
«Тюркский совет», «тюркоязычные государства» - эти термины уже вошли в политический лексикон, по мнению Ф. Шафиева, по крайней мере, на региональном уровне.
«Эту структуру уже знают и признают. Немаловажный момент - это открытие представительства ССТГ в Будапеште. Венгрия является наблюдателем. Кстати, проявляет интерес и Корея», - сказал глава ЦАМО.
- Министры иностранных дел тюркоязычных государств приветствовали вступление Узбекистана в ССТГ
- Нурсултан Назарбаев встретился с Ильхамом Алиевым
- Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
- Глава МВД подписал документы для облегчения миграции с Азербайджаном
- Президент РК принял старшего министра – министра координатора по вопросам нацбезопасности Сингапура
- Аскар Мамин встретился со старшим министром Сингапура Тео Чи Хином
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана