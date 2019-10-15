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Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету – Фарид Шафиев

15 Октября 2019 12:27
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Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету – Фарид Шафиев

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Присоединение Узбекистана - значимый шаг для укрепления Тюркского совета. Так считает председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В начале октября в Баку провели конференцию мозговых центров с участием тюркских государств, и приятно было увидеть, в том числе представителей узбекского Института стратегических и межрегиональных исследований», - отметил Ф. Шафиев.

По мнению главы центра анализа, с вовлечением Узбекистана в организацию можно говорить о более активном взаимодействии и еще более тесном доверии в сообществе, в каспийском регионе и Средней Азии.

«Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету. Приятно, что это событие произошло в Баку, в юбилейную 10-летнюю дату Нахичеванского соглашения, которое легло в основу институализации ССТГ», - подчеркнул Ф. Шафиев.

«Тюркский совет», «тюркоязычные государства» - эти термины уже вошли в политический лексикон, по мнению Ф. Шафиева, по крайней мере, на региональном уровне.

«Эту структуру уже знают и признают. Немаловажный момент - это открытие представительства ССТГ в Будапеште. Венгрия является наблюдателем. Кстати, проявляет интерес и Корея», - сказал глава ЦАМО.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Азербайджан, Тюркский мир,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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