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Мы чувствовали себя забытыми - жители Улытауской области
14 Июня 2022 21:56

Мы чувствовали себя забытыми - жители Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказганском регионе продолжается формирование Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас приподнятое настроение. Наш регион, можно сказать, является сердцем всей республики. У нас находится одно из самых больших месторождений меди. У нас гостеприимный и дружелюбный народ. Мы ждем положительных перемен с созданием области», - сказала жительница Жезказгана Калайжан Жунусова.

«Мы чувствовали себя оставшимися в стороне и забытыми. Люди массово начали уезжать. Мы остались. После придания статуса области, народ снова поверил в процветание нашего региона. Теперь у нас построят красивые здания и дома. Мы считаем, что нас ждет большое будущее. Теперь многие возвратятся на родную землю, и мы все вместе поднимем Жезказган», - отметила д ругая горожанка Кабира Кариева.

Ранее аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» назвал основные задачи, которые необходимо решать в первую очередь в регионе.



Автор:
Корреспондент
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