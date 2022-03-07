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    16:11, 07 Март 2022 | GMT +6

    Мы ценим ваш труд – Алтай Кульгинов поздравил сотрудниц коммунальных служб

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил с 8 марта женщин – сотрудниц коммунальных служб. Об этом аким сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «В потоке ежедневных событий мы не всегда замечаем труд наших коммунальщиков, но благодаря именно их ежедневному труду и усилиям, наш город остаётся чистым и ухоженным. Коммунальщики работают и днём, и ночью, несмотря на погодные условия: в жару, морозы и бураны.

    Поздравил с 8 марта наших женщин - сотрудниц коммунальных служб. Они поддерживают нашу столицу в чистоте: очищают город от снега, проводят санитарную очистку, высаживают цветы и деревья. Прикладывают максимум усилий, чтобы город был более комфортным и удобным.

    Со своей стороны оказываем поддержку и стараемся улучшать условия труда: на системной основе обновляем парк коммунальных служб, повышаем заработную плату. Мы ценим труд наших работников коммунальных служб. Выражаю благодарность за нелёгкую, но столь важную работу. Желаю крепкого здоровья и благополучия!» - написал аким столицы.




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