Мы ценим ваш труд – Алтай Кульгинов поздравил сотрудниц коммунальных служб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил с 8 марта женщин – сотрудниц коммунальных служб. Об этом аким сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«В потоке ежедневных событий мы не всегда замечаем труд наших коммунальщиков, но благодаря именно их ежедневному труду и усилиям, наш город остаётся чистым и ухоженным. Коммунальщики работают и днём, и ночью, несмотря на погодные условия: в жару, морозы и бураны.

Поздравил с 8 марта наших женщин - сотрудниц коммунальных служб. Они поддерживают нашу столицу в чистоте: очищают город от снега, проводят санитарную очистку, высаживают цветы и деревья. Прикладывают максимум усилий, чтобы город был более комфортным и удобным.

Со своей стороны оказываем поддержку и стараемся улучшать условия труда: на системной основе обновляем парк коммунальных служб, повышаем заработную плату. Мы ценим труд наших работников коммунальных служб. Выражаю благодарность за нелёгкую, но столь важную работу. Желаю крепкого здоровья и благополучия!» - написал аким столицы.



