Мы будем создавать благоприятные условия для учеников с особыми потребностями – Айгерим Кудеринова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева утверждены 10 национальных проектов, в которых в качестве целеполагания определено главенство результата над процессом. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Айгерим Кудеринова рассказала о работе учреждения в контексте реализации Нацпроекта «Качественное образование «Bilimdi Ult».

– Айгерим Мерекекызы, какие задачи стоят перед вашим Центром в рамках Национального проекта «Качественное образование «Bilimdi Ult»?

– Главная задача нашего Центра – это методологическое обеспечение системы специального и инклюзивного образования. В первую очередь, мы работаем в тесном взаимодействии со специальными организациями нашей страны. У нас есть 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 43 специальных детских сада, 99 специальных школ, 14 реабилитационных центров. В этих организациях проводится коррекционно-развивающая поддержка. В рамках Нацпроекта мы работаем над расширением сети и улучшением качества работы специальных организаций образования. То есть, допустим, недавно было поручение Президента – норму открытия одной психолого-медико-педагогической консультации изменить с 60 тысяч детского населения на 50 тысяч. Мы внесли свои предложения в Министерство образования, и оно теперь отрабатывает это все на соответствующем уровне. Еще одним направлением работы нашего Центра является повышение квалификации педагогов специальных организаций образования. Ежегодно мы проводит 14 курсов повышения квалификации. Хочется отметить, что этого крайне недостаточно, так как ежегодно растет сеть специальных организаций образования и работающих там педагогов.

Одним из важных направлений работы нашего Центра и Нацпроекта в целом, является развитие инклюзивного образования. В настоящее время около 54% школ создали условия для инклюзивного образования. Сейчас в рамках инклюзивного образования на базе школ создаются кабинеты поддержки инклюзии и ресурсные центры, где ученики, испытывающие трудности в обучении, получают помощь в соответствии со своими потребностями, не отрываясь от учебного процесса. Перед нашим Центром стоит задача разработать единые подходы в работе этих структурных подразделений школ.

В этом году мы участвовали в разработке и принятии норм по внесению изменений в Закон «Об образовании». Там были введены такие понятия, как «оценка особых образовательных потребностей», «правила психолого-педагогического сопровождения». И наш Центр разрабатывает проекты этих правил.

В целом, во всем, что делает министерство по части детей с особыми образовательными потребностями, нашим Центром принимается самое активное участие. Мы обеспечиваем нормативно-правовое сопровождение обучения и специальной коррекционно-развивающей помощи для детей с особыми образовательными потребностями, разработку методических рекомендаций и повышение квалификации педагогических кадров.

Таким образом, в рамках Национального проекта мы будем пересматривать вопросы координации нашей работы, ставить перед собой более объемные задачи по интеграции наших учащихся в общее образовательное пространство. У нас также много проектов по дополнительному образованию.

– Ваш Центр имеет довольно долгую историю. Обмениваетесь ли вы опытом с аналогичными учреждениями в других странах?

– Да, наш Центр работает с 1991 года. Конечно, мы сотрудничаем с коллегами из других стран. Например, с Институтом раннего вмешательства в России, с белорусскими и литовскими коллегами. За 30 лет было очень много обменов опытом, поездок, посещений. Мы изучаем международный опыт, сотрудничаем с вузами разных стран.

– Как могут получать помощь логопедов взрослые люди?

– У нас в стране есть большая сеть частных организаций, кабинеты логопедов, которые могут оказывать помощь всем людям, независимо от возраста. Хотя таких кабинетов нет в вузах и колледжах, молодые люди могут обращаться к частным логопедам.

– Насколько успешно дети, проходящие коррекцию, продолжают образование, трудоустраиваются?

– Процент трудоустройства, скажем так, довольно низкий – около 47%. Хотя, в ходе обучения в специальных школах они получают навыки рабочих профессий. Столярное, токарное дело, массаж, кулинария, швейное дело. В колледжах есть более 60 специальностей для таких детей. Правда, при трудоустройстве есть проблемы. Но, это уже сфера ответственности Министерства труда и социальной защиты населения.

– Как работает Центр в условиях пандемии коронавируса?

– Даже во время строгих локдаунов, в наших школах обучались в оффлайн-режиме. Потому, что этим детям сложно воспринимать информацию онлайн. В основном, это школы-интернаты, они работают в закрытом режиме. Мы не ведем статистику заболеваемости, но ни разу не слышали о том, чтобы наши учащиеся заражались. Поэтому, у нас не бывает карантинов. Эти школы закрытые, дети приезжают на неделю и учатся. Во время локдауна при приеме детей проводили термометрию, мы рекомендовали родителям соблюдать все санитарные меры. В каждой школе есть медпункт, есть врачи, поэтому, в этом вопросе у нас все на контроле.

– Спасибо за беседу.

Фото: special-edu.kz