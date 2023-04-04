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Мы будем активно работать со всеми партиями – Алихан Смаилов

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 11:37
Мы будем активно работать со всеми партиями – Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основными приоритетами работы Правительства являются социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже реализуем предвыборную программу Главы государства и приступаем к выполнению программы партии парламентского большинства AMANAT. Благодаря масштабным политическим реформам Президента в Мажилис Парламента прошли 6 партий. Мы будем активно работать со всеми партиями. Это, несомненно, принесет свои положительные результаты», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что Правительство должно обеспечить главную цель – создание открытой и самодостаточной рыночной экономики.

«Перед нами стоит задача по доведению темпов экономического роста до 4% в текущем году и 5% в среднесрочной перспективе. В первую очередь требуется сфокусировать экономическую политику на развитии предпринимательства. Необходимо активно привлекать в ключевые отрасли экономики значительные объемы инвестиций - как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, особое внимание следует уделить конкретным мерам, направленным на снижение инфляции в 2 раза к концу текущего года, развитие экспортного потенциала, новых технологий, дальнейшее совершенствование законодательства», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Правительство РК   Алихан Смаилов  
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