Мы будем активно работать со всеми партиями – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основными приоритетами работы Правительства являются социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже реализуем предвыборную программу Главы государства и приступаем к выполнению программы партии парламентского большинства AMANAT. Благодаря масштабным политическим реформам Президента в Мажилис Парламента прошли 6 партий. Мы будем активно работать со всеми партиями. Это, несомненно, принесет свои положительные результаты», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что Правительство должно обеспечить главную цель – создание открытой и самодостаточной рыночной экономики.

«Перед нами стоит задача по доведению темпов экономического роста до 4% в текущем году и 5% в среднесрочной перспективе. В первую очередь требуется сфокусировать экономическую политику на развитии предпринимательства. Необходимо активно привлекать в ключевые отрасли экономики значительные объемы инвестиций - как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, особое внимание следует уделить конкретным мерам, направленным на снижение инфляции в 2 раза к концу текущего года, развитие экспортного потенциала, новых технологий, дальнейшее совершенствование законодательства», - подчеркнул Алихан Смаилов.