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Мы боремся за справедливый Казахстан – партия «Байтақ»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Марта 2023, 21:47
Мы боремся за справедливый Казахстан – партия «Байтақ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялись дебаты кандидатов в депутаты от семи партий страны. Член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова объявила о планах партии в случае победы на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создали партию зеленых «Байтақ», потому что нам надоело слышать обещания и видеть, как на недрах нашей страны обогащаются крупные промышленные компании. Нам надоело дышать грязным воздухом от промышленных предприятий. Нам надоело отравлять легкие наших детей и губить здоровье наших родителей», - сказала Айнур Сабитова во время своего выступления.

Спикер подчеркнула, что никто за это не получает никакой компенсации - за этот ущерб, за онкологию, за все болезни, которые приобрел наш народ.

По ее словам, особенность платформы партии «Байтақ» заключается в том, что никакая экономика, никакая сильная страна невозможна без здоровых, сильных, умных, образованных, со сформированным антикоррупционным сознанием молодых людей.

«Я хочу сказать, что здоровая жизнь означает здоровую экономику. Мы хотим заявить, что стране необходима чистая энергетика и чистая промышленность. Мы боремся не за власть, мы боремся за справедливый Казахстан. Мы ежедневно защищаем права наших граждан, простых людей, и это нужно понять. Если мы зайдем в Парламент, то партия «Байтақ» проведет ревизию, мы проведем независимое исследование ущерба экологии, который нанес промышленный комплекс здоровью нашего народа. За это мы боремся, и это станет реальностью», - добавила А. Сабитова.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.


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