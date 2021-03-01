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Мы благодарны тем, кто стремится к изучению государственного языка - Крымбек Кушербаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Марта 2021, 15:58
Мы благодарны тем, кто стремится к изучению государственного языка - Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев рассказал о роли государственного языка и Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем Глава государства поручил продолжить работу по повышению статуса казахского языка к языку межнационального общения. Мы благодарны тем, кто стремится к изучению государственного языка, создавая вокруг этого вопроса доброжелательную и позитивную атмосферу. Это и есть проявление духовного самосознания и единства нашего народа», - сказал Крымбек Кушербаев в ходе круглого стола, посвященного 30-летию Независимости РК и Дню благодарности в столице.

Государственный секретарь также рассказал о роли Дня благодарности.

«День благодарности особенно близок духу тех людей, которые считают своим непреложным долгом сохранение и укрепление общественного согласия и общенационального единства - главных завоеваний нашей Независимости», - добавил К. Кушербаев.

Госсекретарь также отметил, что за последние 30 лет в мире прошли глобальные перемены.

«Мир стремительно меняется. Сегодня во всем мире проживают от 5 до 7 тысяч разных народов, этносов и этнических групп. Всего в мире 190 государств. Некоторые государства исчезли с лица планеты, растворились в потоке истории. Каждый месяц в мире исчезают два языка коренных народов, а с ними - знания, традиции и обычаи. Далеко не каждому народу выпало историческое счастье жить в своей стране, на своей земле и в своем государстве. Наш народ по праву обрел это право и, конечно, сумеет защитить главные завоевания своей Независимости. На эти задачи направлена и деятельность уникального института межэтнического согласия - Ассамблеи народа Казахстана», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.


Акорда   Дата   Общество   30 лет Независимости  
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