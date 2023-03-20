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Мы благодарны народу за поддержку - председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Марта 2023, 01:25
Мы благодарны народу за поддержку - председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов выразил благодарность народу за поддержку предвыборной программы партии и кандидатов на прошедших 19 марта выборах, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Только что были озвучены итоги трёх экзитполов. По их предварительным подсчетам партия «AMANAT» набирает в среднем 53,46% голосов на выборах в Мажилис и в местные представительные органы.

Поздравляю всех партийцев и наших сторонников с этим!

Уверен, что это закономерный результат, который отражает настроение большинства казахстанцев. Мы благодарны народу за поддержку предвыборной программы партии и наших кандидатов!

Это большая ответственность для всех членов партии «AMANAT». Мы приложим все силы, чтобы оправдать доверие наших избирателей!» - написал на своей странице в Facebook председатель партии AMANAT.

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