18 Мая 2022 13:13

Мы бились до конца и добились результата - легионер ФК «Тараз» Милен Гамаков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Игрок из Болгарии Милен Гамаков, ныне полузащитник ФК «Тараз», был удивлен, когда узнал, что попал в команду, которая является кузницей кадров казахстанского футбола передает корреспондент МИА «Казинформ». Напомним, в 11-м туре национального первенства «Тараз» одержал победу, обыграв дома уральский «Акжайык» со счетом 2:0. После этой победы ФК «Тараз» вышел в лидеры чемпионата Казахстана.

Своими впечатлениями от игры с «Акжайыком», от таразской команды, от города Тараза и его жителей поделился легионер Милен Гамаков, подписавший на 2022 год контракт с таразским клубом.

Болгарский футболист ранее выступал за «Черноморец» и «Нефтохимик» из родного болгарского города Бургоса. За его плечами также матчи за другие болгарские и польские клубы. 27-летний игрок играет на позиции полузащитника ФК «Тараз».

- Милен, поздравляю Вас с первым забитым голом в казахстанском чемпионате. Почему партнеры решили доверить Вам пробить этот штрафной, хотя есть другие исполнители?

- Спасибо за теплые поздравления. Этому моменту предшествовала комбинация, когда «Баджо» - Бауыржан Байтана - заработал штрафной удар. С этой позиции удобнее бить левой ногой, и для меня это был подходящий момент. Я тренировал подобные штрафные удары, потому попросился пробить. Чувствовал, что могу забить. Хотя забить сразу со штрафного не получилось, но мяч отскочил ко мне, и я еще раз пробил. Это был очень важный гол для команды, который дал нам преимущество.

- «Акжайык» – команда оборонительного плана, а в «Таразе» не смогли выйти номинальные нападающие. Какой план на игру дали тренеры?

- Действительно, гости играют в закрытый футбол, используют контратаки и ждут ошибок соперника. В этом плане для нас это была тяжелая игра, у них были моменты для взятия ворот. Признаюсь, это была не лучшая наша игра, но иногда такие игры выигрывают за счет характера. Мы бились до конца и добились результата, и теперь на первом месте в турнирной таблице. План же на игру был не совсем такой, но, повторюсь, самое главное – это победа в матче. Учитывая, что в последних шести играх добились пяти побед и одной ничьей, мы показали хороший результат.

Отсутствие нападающих, конечно, сказалось. Отсутствие Жорже Элиаса и Абылайхана Жумабека сказывалось. Впереди пришлось играть Жакыпу Кожамберды, но это всегда тяжело, когда играешь не на своей позиции.

- Из-за желтой карточки на матче с «Акжайыком» Вы пропускаете следующую игру, которая будет очень важной…

- Я очень расстроен, что пропущу игру с «Каспием». У этого клуба тренер из Болгарии, и мне хотелось сыграть против своего соотечественника. К сожалению, буду наблюдать матч с трибуны. Но нас 25 человек, и каждый может заменять друг друга. Мы должны сфокусироваться на этой игре, это будет тяжелый матч.

- Что вы знали о «Таразе» до перехода в клуб, и удивляет ли Вас первое место в таблице?

- Я ничего не знал раньше о «Таразе», а когда получил предложение, стал в Интернете искать информацию о клубе. И узнал, что сам город Тараз является кузницей футбольных кадров в Казахстане. Например, Зайнутдинов играет в ЦСКА, Сейдахмет в «Кайрате». Также есть много других футболистов. Некоторые легионеры начинали казахстанскую часть карьеры в Таразе и уходили в более сильные команды. С таким потенциалом лидерство удивлять не должно. Скажу, что мне очень нравится этот город, его люди, меня здесь все устраивает. Пытаюсь лучше выучить русский язык, чтобы хорошо понимать партнеров.

- В Вашей семье уже знают, что Вы забили гол?

- Конечно, для меня семья – это самое важное. Моя дочь еще слишком мала, чтобы понимать все тонкости футбола, но она уже болеет за папу. Что касается моей мамы, она человек, который всегда во всем меня поддерживает. Она уже поздравила меня с забитым голом!

- Спасибо за беседу!

Отметим, что Тараз действительно является кузницей футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане.

Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить известного Бахтиера Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

Сегодня «Тараз» использует в своем составе только четырех легионеров. Костяк команды составляют местные воспитанники.

Напомним, что в 2022 году в ФК «Тараз» поменялось руководство клуба. Новым руководителем футбольного клуба «Тараз» стал известный в прошлом казахстанский футболист Жандос Ахметов. Уроженец Жамбылской области, он в свое время защищал цвета «Тараза».