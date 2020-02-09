Мы анализируем всю рассылку – МВД о конфликте в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди сообщил об установлении лица, рассылавшего в социальных сетях информацию касательно конфликта в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, кто рассылал. Самое страшное, что сопровождалось это не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла», - сказал Алексей Калайчиди журналистам в кулуарах СЦК.

«Мы и в других регионах страны нашли провокаторов, которые занимались рассылкой. Среди них есть, к сожалению, люди и моего возраста, которые и близко не были на месте конфликта, которые просто по каким-то свои домыслам посчитали нужным отметиться в соцсетях», - отметил А. Калайчиди.

Он подчеркнул, что устанавливают всех, кто занимался рассылкой провокационной информации.

«Я хотел бы призвать всех людей – информация должна быть проверенной. Нам надо бережно относиться к подаче информации. Мы анализируем всю рассылку»,- добавил он.

Кроме того, в МВД устанавливают лица каждого, кто был на месте конфликта.

«Идет, во-первых, установление всех людей. Там несколько сотен было. Мы должны сейчас установить каждого. Как пришел, в связи с чем, какой у него умысел был, почему он оказался в этом месте. Кто пришел, кто-то пришел и не участвовал, просто снимал конфликт. Кто-то сопровождал его какими-то комментариями. То есть чтобы картина была целостная, мы не можем взять за основу показания одного человека, который оказался на той улице. Все-таки несколько сел было охвачено в том конфликте. Нам необходимо опросить всех участников и очевидцев того конфликта», - отметил заместитель министра.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



