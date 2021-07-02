Мы адаптировали весь арсенал для выполнения гражданских задач в период пандемии - подполковник Ержан Кулмагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты РК (далее РХБ, прим.ред.). О том, какой это род войск и что входит в их компетенцию, об их назначении, техническом оснащении и кадровом потенциале в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник Департамента войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности Генерального штаба Вооруженных Сил РК подполковник Ержан Кулмагамбетов.

– Ержан Ерикбаевич, в чем назначение войск РХБ защиты?

– С тех пор как в военных целях начали использовать токсичные химикаты, а это впервые произошло в 1915 году, в армиях стали создавать химические войска.

История войск РХБ защиты Вооруженных Сил Казахстана ведет отсчет со второго июля 1992 года. С того дня наше подразделение прошло путь от отдела Министерства обороны до Департамента войск РХБ защиты и экологической безопасности. Все структурные преобразования, произошедшие за это время, были неразрывно связаны с расширением спектра потенциальных угроз и усложнением задач, возникавших перед войсками РХБ защиты.

Основное их предназначение – проведение мероприятий по защите войск от воздействия оружия массового поражения, ликвидации последствий его применения, нанесение потерь противнику с помощью огнеметно-зажигательного вооружения. Кроме того, войска обеспечивают радиационную и экологическую безопасность в Вооруженных Силах. При необходимости они участвуют в ликвидации последствий аварий на радиационно, химически и биологически опасных объектах.

Сегодня в составе войск имеются подразделения РХБ разведки, дозиметрического контроля, радиометрического и химического анализа, сбора и обработки информации, специальной и санитарной обработки, аэрозольного противодействия и огнеметные подразделения.

Важная составляющая нашей деятельности – постоянный мониторинг и прогнозирование ситуации в составе Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки государств-участников СНГ, государственной сети наблюдения и лабораторного контроля. При этом одна наша воинская часть входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ для выполнения задач РХБ защиты коалиционной группировки войск.

– Очевидно, 2020 год стал знаковым в истории отечественных войск РХБЗ?

– Особенность наших войск в том, что они способны решать задачи и в мирное, и в военное время. Эта специфика наглядно проявилась в период чрезвычайного положения в 2020 году, когда войска РХБ защиты были привлечены к мероприятиям по борьбе с COVID-19.

В этот момент стало заметным отставание соответствующей материально-технической базы войск РХБ защиты. Не было в достаточном количестве технических средств для выполнения задач в режиме чрезвычайного положения. Поскольку мероприятия по дезинфекции и обработке социально значимых объектов гражданского сектора должны организовывать и производить уполномоченные госорганы, силы гражданской обороны и органы, ответственные за предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Но, несмотря на слабую базу, мы своими силами поставили в строй имеющиеся технические средства. Часть техники была снята с консервации и требовала ремонта. Мы адаптировали весь наш арсенал для выполнения гражданских задач и в кратчайшие сроки приступили к обработке объектов гражданской инфраструктуры.

Участие в них стало настоящей проверкой, потребовавшей максимальных усилий и мобилизации всех имеющихся ресурсов. В мероприятиях были задействованы около трех тысяч военнослужащих и ста единиц спецтехники.

В результате были продезинфицированы социально значимые объекты общей площадью свыше 60 млн кв м и более 4 тысяч км дорог в 29 населенных пунктах страны.

В апреле 2020 года на основе анализа возможных рисков и с учетом необходимости усиления природоохранных мер в Вооруженных Силах министром обороны принято решение о создании Департамента войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности.

Была разработана Дорожная карта совершенствования мер противодействия угрозам, а также план по оснащению необходимым оборудованием и техникой с учетом современных реалий. Это позволило наладить системное укрепление войск РХБ защиты, материально-технической базы, повысить качество и оперативность управления войсками, усовершенствовать систему специальной подготовки.

– А когда появилось в вашей структуре экологическое подразделение, чем оно занимается?

– Экологическая безопасность в Вооруженных Силах – это относительно новое направление деятельности, которым департамент занимается чуть более десяти лет. Раньше вопросам экологии не уделялось достаточного внимания.

Сегодня армия не остается в стороне от экологических проблем. Мы убеждены в том, что обязаны оставить потомкам здоровую среду обитания. И наш департамент систематически проводит мониторинг соблюдения норм природоохранного законодательства в Вооруженных Силах.

В воинских частях эксплуатируется боевая техника, есть котельные, банно-прачечные комбинаты, пункты хранения и заправки ГСМ, обслуживания и ремонта техники, полигоны и учебные центры. Все эти объекты дают определенную нагрузку на окружающую среду.

Для ее снижения в воинских подразделениях организованы практические мероприятия по охране природы. Проводится утилизация отработанных ГСМ, бытовых и опасных отходов, рекультивация полигонов и войсковых стрельбищ, озеленение территории военных городков, внедряются энергосберегающие технологии.

Проведена работа по приведению деятельности воинских частей в соответствие с требованиями экологического законодательства. На сегодняшний день получены разрешения на эмиссии в окружающую среду, оформлены паспорта опасных отходов и экологические страховки воинских частей и учреждений.

Департамент разрабатывает ведомственные руководящие документы, оказывает методическую помощь органам военного управления и воинским частям, регулярно проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов-экологов, осуществляет ведомственные проверки и представляет необходимую отчетность в уполномоченный госорган.

– Где еще были задействованы войска РХБ защиты?

– Работа подразделений РХБ защиты в мирное время, на первый взгляд, незаметная, но она идет практически постоянно. Все крупные мероприятия, включая международные, не обходятся без активного участия войск РХБ защиты.

Мы обеспечивали безопасность международных форумов, общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий, проводимых в нашей стране. Это саммиты ОБСЕ, ШОС, ЭКСПО, Зимняя универсиада, Азиатские игры и другие.

Также участвовали в ликвидации последствий крушения ракет-носителей «Протон», в уничтожении высокотоксичных компонентов ракетного топлива, средств химической регенерации воздуха.

Кроме того, войска привлекались для дезинсекции посевных полей и тушения крупных степных пожаров. Уникальный опыт был получен при ликвидации объекта хранения сильнодействующего ядовитого вещества в одной из воинских частей Таразского гарнизона. Тогда, в 2015 году, производился демонтаж неиспользуемой промышленной холодильной установки, и военнослужащие нейтрализовали более шести тонн аммиака.

– Какая техника стоит сегодня на вооружении войск РХБ защиты?

– С принятием дорожной карты в 2020 году начался системный процесс по оснащению войск РХБЗ. Идет их планомерное перевооружение новейшими и современными образцами. По заказу Министерства обороны на отечественном предприятии освоено производство трех наименований специальных машин.

Это расчетно-аналитические станции РАСТ-1KZ, РАСТ-2KZ и машина специальной обработки АРС-14KZ. Также мы подготовили задание для разработки машины РХБ разведки на базе бронированной колесной машины.

Ожидается пополнение линейки отечественной продукции еще двумя наименованиями: машинами биологической разведки и аэрозольной маскировки. Эти образцы имеют улучшенные характеристики. Они разработаны с применением современных технологий и с учетом эксплуатации в непростых физико-географических условиях Казахстана. Ведется разработка других образцов вооружения.

В текущем году были обновлены нормы снабжения войск вооружением и средствами РХБ защиты. Так что скоро в подразделения поступят современные средства защиты, оборудование специальной обработки и аэрозольной маскировки, робототехнические комплексы и беспилотные средства РХБ разведки. Они, безусловно, повысят боевые возможности войск.

– Кто поступает на службу в ваши войска, есть ли какой-либо отбор? Востребованы ли полученные ими знания в повседневной жизни, на «гражданке»?

– Помимо общих требований, предъявляемых к кандидатам на воинскую службу, для специалистов войск РХБ защиты есть и дополнительные. В первую очередь, это связано с высокой технологичностью оборудования, эксплуатируемого в войсках РХБ защиты. Поэтому предпочтение отдается кандидатам, преуспевающим в точных науках. С учетом развития экологического направления сегодня приветствуется знание предметов естественнонаучного цикла.

Вопрос востребованности специалистов такого профиля в гражданской сфере очевиден. Опыт и навыки, приобретенные в период службы в войсках РХБ защиты, актуальны в секторе обеспечения безопасности на химическом производстве. Да, собственно, сегодня ни одно промышленное предприятие не может обойтись без специалиста-эколога. В таких кадрах заинтересованы и государственные органы, в чьей компетенции проверка соблюдения экологических норм и организация экспертизы.

– Где учатся офицеры, ведь без специальной подготовки здесь не обойтись?

– По поручению министра обороны постоянно совершенствуется система подготовки кадров войск РХБ защиты. В настоящее время основной кузницей кадров стал Военный институт Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В текущем году в вузе состоялся первый в истории Казахстана выпуск офицеров-специалистов войск РХБ защиты. 11 специалистов, обучавшихся по специальности «радиационная, химическая и биологическая защита в военном деле», распределены в воинские части Вооруженных Сил.

Офицеров запаса готовят на военной кафедре Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, а с этого года начнется подготовка и в Карагандинском университете им. Е. Букетова.

Для освоения международного опыта военнослужащие обучаются в военных вузах ближнего и дальнего зарубежья. Послевузовское образование офицеры получают в Национальном университете обороны им. Первого Президента РК – Елбасы и в Военной академии РХБ защиты Минобороны России.

С нынешнего года начнется подготовка младшего командного состава на базе Военного колледжа в г. Нур-Султане, откуда в войска РХБ защиты будут прибывать сержантские кадры.

Все это работает на построение полноценной системы обеспечения квалифицированными кадрами войск РХБ защиты.

– Как совершенствуется боевое мастерство военнослужащих, в каких учениях участвуют войска РХБ защиты?

– Войска РХБ защиты – это один из родов войск боевого обеспечения. Поэтому практически ни одно учение не проходит без наших подразделений.

Они принимают активное участие в международных и межведомственных учениях, проводимых в рамках ОДКБ, ШОС и Организации запрещения химического оружия. Их организаторы неоднократно отмечали высокий профессионализм и боевую выучку военнослужащих наших подразделений.

В ходе крупных общевойсковых учений в обязательном порядке отрабатываются учебные вопросы по действию подразделений в условиях РХБ заражения, маскировки войск и объектов аэрозолями, применения огнеметных подразделений.

Эти задачи касаются не только Сухопутных войск. В авиации, например, выполняются практические действия при посадке самолета на зараженный аэродром. Радиолокационные станции противовоздушной обороны отрабатывают задачи по засечке воздушных ядерных взрывов. Корабли проводят радиационную разведку акватории и маскируют свои действия дымами.

– Расскажите, пожалуйста, о ветеранах и о тех, кто сегодня добросовестно несет службу в войсках.

– Для нас, специалистов войск РХБ защиты, примером высокого профессионализма и верности выбранному пути является генерал-майор технических войск Шакир Джексенбаевич Джексенбаев. Он один из первых генералов-казахов, который в 1943 году получил звание высшего офицерского состава, будучи начальником химического отдела Брянского фронта.

Шакир Джексенбаевич разработал рецептуру начинки для фугасов, зажигательных ампул и авиационных бомб. Он создал и руководил ротами фугасных огнеметов, широко применявшихся в наступательных операциях. На участке 13-й армии наш земляк лично руководил пуском дымовой завесы, обеспечив успешный прорыв частей фронта.

Шакир Джексенбаевич Джексенбаев внес значительный вклад в тактику применения и техническое оснащение химических войск в годы Великой Отечественной войны. В честь 120-летия нашего соотечественника в феврале 2021 года в Национальном военно-патриотическом центре прошло заседание круглого стола, была организована музейная экспозиция. Наследие Шакира Джексенбаевича Джексенбаева и сегодня представляет интерес для исследователей истории, военных специалистов и экспертов.

Не забываем мы и о тех, кто служил в рядах войск РХБ защиты на заре независимости Республики Казахстан. Их служба совпала с периодом становления войск РХБЗ, тяжелейшими социально-экономическими условиями в нашей стране. В то время важно было сохранить войска и кадры, в трудных условиях обеспечить боевую готовность и высокую дисциплину.

Весомый вклад в становление и развитие войск РХБ защиты внесли уважаемые ветераны Вооруженных Сил полковники Якубян Владислав Геннадьевич, Байсаков Марат Сатвалдинович, Кумарбеков Ержан Алимханович, Битебаев Танаш Омарканович, Касымбаев Талгат Умбетжанович, Мурсалимов Манарбек Туспекович, Самаев Таттибек Аукенович.

Из ныне действующих военнослужащих свой долг образцово выполняют полковник Бакалин Евгений Анатольевич, подполковники Токбулатов Серикжан Каирбекович, Андасов Баглан Муратбекович и многие другие.

В заключение хочу поздравить всех, кто причастен к нашей службе, с профессиональным праздником – Днем специалиста войск РХБ защиты и пожелать успехов в деле обеспечения военной безопасности Республики Казахстан. В ответственные, порой критические моменты, вы всегда проявляете свои лучшие качества: высокий профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность. Поэтому ваша деятельность, сопряженная с опасностью и риском, заслуживает признания и уважения.