МВК рекомендовала разрешить штатный формат обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раз. Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области - в 28 раз, в Алматинской - в 11 раз, в Атырауской, Акмолинской областях и в г. Алматы - в 9-9,5 раза.

Вице-премьер поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции.

Также Межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения:

- в дошкольных организациях - по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

- в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

- в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50 % от проектной мощности;

- в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);

- во внешкольных организациях – индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек;

- в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина.

В завершение совещания Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых Правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.