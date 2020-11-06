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МВК поручила усилить санитарный режим в Костанайской области
6 Ноября 2020 19:52
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Костанайскую область. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов о принимаемых мерах.
Ералы Тугжанов отметил, что с начала ноября текущего года в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Костанай, Житикаринском, Карабалыкском районах области.
Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилит контроля за соблюдением рекомендаций Минздрава», - говорится в сообщении МВК в Telegram.
Как отмечается, с учетом отсутствия ПЦР тестирования в некоторых городах и районах области заместитель Премьер-Министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.
Вчера по согласованию с Межведомственной комиссии акиматом области был принят ряд мер по ужесточению санитарного режима с 9 ноября текущего года.
Межведомственной комиссией поручено акимату области принять дополнительные ограничительные меры, в том числе сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай – Караганды и Костанай - Алматы с 7 до 3 раз в неделю, а также запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).
Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима.
В ходе рабочий поездки заместитель Премьер-Министра проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, в частности посетил Областную больницу, предприятие по производству медицинских масок и аптечные склады.
Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле Правительства.
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