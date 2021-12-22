МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК рассмотрела проблему разосланных комитетом государственных доходов писем к объектам бизнеса, работающим по системе Ashyq, и поддержала позицию бизнеса. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что платформа Ashyq создавалась для борьбы с распространением коронавируса, а не для штрафов и проверок.

«Сегодня, в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, наряду с рассмотрением вопросов по борьбе с КВИ, вакцинацией, санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, была поднята проблема разосланных комитетом государственных доходов писем к объектам бизнеса, работающим по системе Ashyq.

Как стало известно, ряд субъектов МСБ получили письма от Управлений государственных доходов о том, что число посетителей, зарегистрированных в программе Ashyq, не соответствует количеству чеков в системе ККМ. Объяснения предпринимателей, что расхождение в данной статистике это не нарушение закона - кто-то зашел и ничего не купил или не заказал, порой бывает и так, не было принято к объективному рассмотрению.

Данный аспект регулирования деятельности бизнеса, в условиях пандемических ограничений, стал основной темой обсуждения с председателем Комитета государственных доходов. Ералы Тугжанов указал Али Алтынбаеву о неправомерности подобных действий.

Вице-премьером были высказаны замечания в адрес фискальных органов о недопустимости подобных случаев и поручено отозвать все письма, дискредитирующие политику государства по защите и поддержке бизнеса. Председатель Комитета государственных доходов заверил, что все претензии, в кратчайшие сроки, будут аннулированы», - написал Е. Байтанаев.