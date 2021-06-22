МВК озвучила рекомендации по усилению карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в г. Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

- включить в проект «Ashyq» торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.

Также было поддержано предложение Министерства здравоохранения по усилению карантинного режима по городу Нур-Султану, в частности:

- ограничение режима работы ТРЦ, ТД, торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров в будние дни до 17:00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19);

- ограничение работы объектов общепита (рестораны, кафе, бары, столовые) внутри помещения в период 7.00-20.00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье, на открытом воздухе с 7.00-22.00 часов (за исключение объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

- ограничение работы крытых непродовольственных рынков с 10.00 до 20.00 с запретом работы в выходные дни (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19);

- запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 чел. с соблюдением санитарных требований (спортивные, религиозные и т.д.).

Кроме того, Е. Тугжанов поручил центральным госорганам, акиматам принять все меры по предотвращению распространения «Дельта» штамма с учетом его высокой контагиозности.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено до 28 июня т.г. провести ревизию коечного фонда, кадровой обеспеченности, достаточности лекарственных средств в резервных фондах.

В завершении заместитель Премьер-Министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения от КВИ.