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    10:47, 03 Август 2021 | GMT +6

    МВФ выделит $650 млрд на восстановление мировой экономики от последствий пандемии

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    ВАШИНГТОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Это следует из распространенного заявления фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Исполнительный совет МВФ 2 августа 2021 года утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют) на сумму, эквивалентную $650 млрд (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности», - говорится в документе.

    «Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики».

    Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около $275 млрд поступит «странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода».


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