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МВФ спрогнозировал снижение цены на нефть в 2023 году на 16%

31 Января 2023, 09:45
МВФ спрогнозировал снижение цены на нефть в 2023 году на 16%

ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что цена барреля нефти снизится в текущем году на 16,2 %, до $81,13. Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В 2023 году цены на нефть снизятся примерно на 16 %, в то время как цены на нетопливные сырьевые товары, как ожидается, снизятся в среднем на 6,3 %», - отмечают авторы доклада.

«Средняя прогнозируемая цена, рассчитанная на фьючерсных рынках по состоянию на 29 ноября 2022 года, составит $81,13 в 2023 году и $75,36 в 2024-м», - говорится в документе. Таким образом, в следующем году цена на нефть снизится на 7,1 %.

По мнению МВФ, «рынки энергоносителей быстрее, чем ожидалось, приспособились к [экономическим] потрясениям», вызванным конфликтом на Украине. Тем не менее «резкий рост мировых цен на энергоносители и продовольствие вызвал кризис стоимости жизни» в прошлом году. Как отмечают в фонде, более высокие, чем ожидалось, цены на нефть, газ и продовольствие в связи с конфликтом на Украине «могут вновь повысить общую инфляцию».

Фото: reuters.com




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