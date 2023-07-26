МВФ прогнозирует замедление глобального экономического роста до 3%

НЬЮ-ЙОРК. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост мировой экономики снизится с 3,5 % в 2022 году до 3% в 2023 и 2024 годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Хотя прогноз на 2023 год стал несколько выше, чем прогнозировалось в апрельском докладе «Перспективы развития мировой экономики», по историческим меркам он остается низким. Повышение процентной ставки центральных банков для борьбы с инфляцией продолжает сказываться на экономической активности», - отмечается в документе.

Ожидается, что общий уровень глобальной инфляции снизится с 8,7 в 2022 году до 6,8 % в 2023 году, а в 2024 году он составит 5,2 %. Прогнозируется более плавное снижение базовой инфляции, а прогнозы инфляции на 2024 год пересмотрены в сторону повышения.

В докладе отмечается, что для стран с развитой экономикой прогнозируемое снижение роста на 2023 год остается значительным - с 2,7 в 2022 году до 1,5% в 2023 году.

Согласно прогнозу, в 93 процентах стран с развитой экономикой будет наблюдаться более низкий рост в 2023 году, а в 2024 году этот показатель останется на уровне 1,4 процента.

В США также прогнозируется замедление экономического роста с 2,1 в 2022 году до 1,8 % в 2023 году. В 2024 году этот показатель снизится до 1%.

Ожидается, что темпы роста в странах с нарождающимся рынком и развивающихся странах ускорятся в годовом исчислении и составят 4,1% в этом и следующем годах против 3,1% в 2022 году.