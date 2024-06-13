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    11:27, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    МВФ прогнозирует глобальную инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году

    инфляция
    Фото: pixabay.com

    Казахстану, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, в 2023 году удалось обеспечить экономический рост на уровне 5,1%. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Во многих странах инфляция, несмотря на замедление, оставалась выше таргета центробанков, требуя проведения жесткой политики. МВФ прогнозирует для большинства стран возращение к таргету инфляции не ранее 2025 года, - сказал Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Глава Нацбанка отметил, что Казахстану, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, в 2023 году удалось обеспечить экономический рост на уровне 5,1% - выше роста мирового ВВП.

    Динамика внутреннего спроса в 2023 году демонстрировала устойчивые темпы роста. Так, расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 4,5%. Валовое накопление основного капитала выросло на 20,7%.

    Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. Рост инвестиций наблюдался практически во всех секторах экономики.

    В то же время высокие темпы потребительского и инвестиционного спроса способствовали ускорению роста импорта в 2023 году на 17,9%. Экспорт снизился на 6,7% вследствие снижения цен на сырье.

    Вместе с тем глава Нацбанка сообщил, что МВФ прогнозирует глобальную инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году.

    Теги:
    Бюджет Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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