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МВФ положительно оценивает применение Казахстаном режима инфляционного таргетирования

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Октября 2022, 09:41
МВФ положительно оценивает применение Казахстаном режима инфляционного таргетирования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 22 сентября по 5 октября Республика Казахстан приняла Миссию Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Николя Бланше. По итогам визита Миссия МВФ опубликовала Заключительное заявление, которое содержит обзор текущего финансово-экономического развития Казахстана, а также выводы и рекомендации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Миссия МВФ высоко оценила приверженность Национального Банка политике инфляционного таргетирования и рекомендовала продолжить курс на переход к полноценному режиму инфляционного таргетирования. Важными приоритетами, по мнению Миссии МВФ, являются отказ от непрофильных задач и защита независимости Национального Банка.

Также Миссия МВФ подчеркнула, что фискальная консолидация должна способствовать сдерживанию инфляции, сохраняя при этом уровень приоритетных социально значимых расходов. Отмечено, что введение в действие новых бюджетных правил в перспективе позволит сократить ненефтяной дефицит, для чего необходимо укреплять институциональную основу управления государственными финансами.

В ходе двусторонних встреч руководство Национального Банка обсудило с членами Миссии МВФ макроэкономические перспективы и риски, денежно-кредитную и курсовую политики, а также вопросы обеспечения финансовой стабильности.

По мнению МВФ, для сохранения макроэкономической стабильности и защиты наиболее уязвимых слоев населения необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это позволит заякорить инфляционные ожидания, укрепить доверие к денежно-кредитной политике и снизить риск вторичных эффектов, связанных с обесценивающимися доходами населения и давлением на обменный курс.

При этом Миссия МВФ отметила, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести к краткосрочным экономическим издержкам, а допущение дальнейшего роста инфляции может привести к более высоким и долгосрочным затратам для экономики и населения.


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