МВФ ожидает роста цен и замедления мировой экономики

Война вызвала масштабный сбой в глобальных энергоснабжениях: добыча миллионов баррелей нефти приостановлена ​​из-за фактической блокады Ираном Ормузского пролива, имеющего решающее значение для транспортировки одной пятой части мировых поставок нефти и газа.

— Даже если конфликт будет быстро урегулирован, МВФ, скорее всего, снизит свой прогноз экономического роста и повысит прогноз инфляции, — заявила Кристалина Георгиева.

Ожидается, что ближневосточный конфликт станет главной темой обсуждений на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на следующей неделе.

Фонд должен опубликовать ряд сценариев в своем предстоящем докладе «Мировой экономический прогноз», который выйдет 14 апреля.

Без войны, по словам Георгиевой, МВФ ожидал небольшого повышения своего прогноза глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, поскольку экономики продолжают восстанавливаться после пандемии.

— Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста. Мы живем в мире повышенной неопределенности, — заявила глава МВФ, ссылаясь на геополитическую напряженность, технологический прогресс, климатические потрясения и демографические сдвиги — Все это означает, что после того, как мы оправимся от этого потрясения, нам нужно быть внимательными к следующему.

По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке сократил мировые поставки нефти на 13%, и это отразилось на поставках нефти и газа, а также на связанных с ними цепочках поставок, таких как гелий и удобрения.

— Даже быстрое окончание боевых действий и достаточно быстрое восстановление приведут к «относительно небольшому» снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции. Если война затянется, влияние на инфляцию и рост будет сильнее, — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Она отмечает, что сильнее всего пострадают уязвимые страны, не имеющие энергетических резервов, и многие из них практически не располагают бюджетными средствами для оказания помощи населению в преодолении последствий роста цен, вызванного войной.

Георгиева заявила, что некоторые страны уже обращались за финансовой помощью, но не стала называть их, отметив при этом, что МВФ мог бы дополнить некоторые существующие программы кредитования для удовлетворения потребностей стран.

Стоит отметить, что 85% членов МВФ являются импортерами энергоносителей.

Глава организации заявила, что масштабные субсидии на энергоносители не являются решением проблемы, и призвала политиков избегать государственных выплат, которые могут еще больше усугубить инфляционное давление.

— Последствия оказались асимметричными: сильнее всего пострадали страны-импортеры энергоносителей, но даже такие экспортеры энергоносителей, как Катар, ощущают на себе последствия иранских ударов по их производственным объектам, — сказала она.

По словам Георгиевой, Катар ожидает, что на восстановление 17% добычи природного газа из-за нанесенного ущерба потребуется 3-5 лет, в то время как Международное энергетическое агентство сообщило о повреждении 72 энергетических объектов в ходе войны, треть из которых получила значительные повреждения.

