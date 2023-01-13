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МВФ не будет ухудшать прогноз мировой экономики в 2023 году

13 Января 2023, 12:32
МВФ не будет ухудшать прогноз мировой экономики в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2023 год будет тяжелым годом, но пока у людей есть работа, экономика будет держаться, считает директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она не ожидает дальнейших понижений прогнозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Несмотря на то что тяжелый период в мировой экономике продолжается, Международный валютный фонд (МВФ) не планирует в очередной раз понижать прогноз роста глобальной экономики в 2023 году, составляющий в настоящий момент 2,7 %. Об этом в четверг, 12 января, в Вашингтоне сообщила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, 2023 года будет очередным тяжелым годом для мировой экономики, и победить инфляцию не удастся, однако, если не произойдет непредвиденных событий, необходимости ухудшать прогнозы не будет.

Глава МВФ подчеркнула, что нынешний мир более подвержен кризисам, и мировому сообществу следут быть готовым к самым неожиданным рискам, в частности климатическим катастрофам и мощным кибератакам.

Георгиева отметила, что опасения насчет скачка цен на нефть не оправдались, и рынки труда показывают стабильность.

«Позитивная новость заключается в устойчивости рынков труда. Пока у людей есть работа, они тратят деньги, несмотря на высокие цены… И это помогло экономике», - цитирует Георгиеву агентство Reuters.

11 октября МВФ понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году с 2,9 до 2,7 %.

«Говоря вкратце: худшее еще впереди, и для людей 2023 год будет восприниматься как рецессия», - подчеркнул тогда директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринш.


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