МВД: ВО ВРЕМЯ МИТИНГОВ ПОЛИЦИЕЙ СИЛОВЫЕ МЕРЫ НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время мирных митингов полицией силовые меры не применялись. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марат Ахметжанов отметил, что с 2020 года действует совершенно новый по своему политическому содержанию закон о мирных собраниях.

«На организаторов возлагается обязанность по соблюдению участниками мирных собраний общественного порядка. В этой связи полицией изменены подходы к обеспечению правопорядка. Взаимодействие осуществляется с представителями акиматов, находящимися на месте», - сказал Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

Глава МВД уточнил, что полиция представлена ответственными сотрудниками, находящимися на прилегающей к акции территории без оружия и спецсредств.

«Органы внутренних дел привлекаются для прекращения мирных собраний только в случаях:

– возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, общественному порядку, причинение ущерба имуществу;

– разжигания социальной, расовой, религиозной розни,

– призывов к насильственному свержению конституционного строя, территориальной целостности», - отметил министр.

По словам министра, с момента принятия нового Закона - с июня 2020 года не было никаких столкновений протестующих с органами полиции.

«Такой алгоритм обеспечения правопорядка применялся с первых дней январских событий. Президент страны дал поручение Правительству рассмотреть данную ситуацию в правовом поле. При этом отмечено что «граждане имеют право публично высказывать требования к властям в соответствии с Законом «О мирных собраниях…». Вместе с тем, собравшиеся, с учетом примкнувших к ним провокаторов, не покидали площади, выдвигая новые требования», - сказал Марат Ахметжанов.

«В населенных пунктах были перекрыты автодороги, железнодорожные пути, заблокированы вокзал и аэропорт. Оказано неповиновение законным требованиям полиции. Повреждены служебные автомашины. Окружены здания госорганов. Однако полицией силовые меры не применялись», - подчеркнул глава МВД.