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    11:03, 14 Март 2022 | GMT +6

    МВД: ВО ВРЕМЯ МИТИНГОВ ПОЛИЦИЕЙ СИЛОВЫЕ МЕРЫ НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время мирных митингов полицией силовые меры не применялись. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марат Ахметжанов отметил, что с 2020 года действует совершенно новый по своему политическому содержанию закон о мирных собраниях.

    «На организаторов возлагается обязанность по соблюдению участниками мирных собраний общественного порядка. В этой связи полицией изменены подходы к обеспечению правопорядка. Взаимодействие осуществляется с представителями акиматов, находящимися на месте», - сказал Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

    Глава МВД уточнил, что полиция представлена ответственными сотрудниками, находящимися на прилегающей к акции территории без оружия и спецсредств.

    «Органы внутренних дел привлекаются для прекращения мирных собраний только в случаях:

    – возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, общественному порядку, причинение ущерба имуществу;

    – разжигания социальной, расовой, религиозной розни,

    – призывов к насильственному свержению конституционного строя, территориальной целостности», - отметил министр.

    По словам министра, с момента принятия нового Закона - с июня 2020 года не было никаких столкновений протестующих с органами полиции.

    «Такой алгоритм обеспечения правопорядка применялся с первых дней январских событий. Президент страны дал поручение Правительству рассмотреть данную ситуацию в правовом поле. При этом отмечено что «граждане имеют право публично высказывать требования к властям в соответствии с Законом «О мирных собраниях…». Вместе с тем, собравшиеся, с учетом примкнувших к ним провокаторов, не покидали площади, выдвигая новые требования», - сказал Марат Ахметжанов.

    «В населенных пунктах были перекрыты автодороги, железнодорожные пути, заблокированы вокзал и аэропорт. Оказано неповиновение законным требованиям полиции. Повреждены служебные автомашины. Окружены здания госорганов. Однако полицией силовые меры не применялись», - подчеркнул глава МВД.


    Теги:
    МВД РК Парламент Права человека Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы Мажилис
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