МВД: В полицию доставлены 4266 человек, среди задержанных - иностранцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 7 на 8 января в ряде регионов страны правоохранительные органы проводили оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. Об этом сообщили в Ситуативном центре МВД, передает МИА «Казинформ».

В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства.

В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов).

Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование.