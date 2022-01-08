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    09:38, 08 Январь 2022 | GMT +6

    МВД: В полицию доставлены 4266 человек, среди задержанных - иностранцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 7 на 8 января в ряде регионов страны правоохранительные органы проводили оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. Об этом сообщили в Ситуативном центре МВД, передает МИА «Казинформ».

    В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства.

    В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов).

    Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК для BELTA Закон и право Жамбылская область Главная ЧП-2022 Алматинская область Алматы для mail.ru
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