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МВД усиливает состав IT-специалистами для борьбы с наркобизнесом

13 Июня 2020 13:17
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МВД усиливает состав IT-специалистами для борьбы с наркобизнесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК усиливают штат ИТ-специалистами для борьбы с наркобизнесом. Об этом заявил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О распространении наркотиков посредством использования информационно-коммуникационных сетей и электронных платежных систем. В целях повышения эффективности борьбы с наркобизнесом принимаются меры по укомплектованию антинаркотических подразделений опытными специалистами, в том числе имеющими образование в области IT-технологий и навыки работы с теневыми сегментами сети Интернет», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

По его словам, в ходе мониторинга информационного поля МВД совместно с Министерством информации и общественного развития в текущем году выявлено и заблокировано около 450 наркосайтов.

Также был ограничен доступ к более 300 интернет-ресурсам, пропагандирующим наркотики, удалено около 100 граффити-надписей с электронными ссылками интернет-магазинов по продаже наркотиков и других запрещенных веществ.

«Кроме того, разработано два пакета законодательных поправок по запрету перевода электронных денег в пользу анонимных пользователей (находится в Мажилисе Парламента) и приостановлению подозрительных операций с электронными деньгами (вступают в силу с 13 ноября этого года)», - заключил Премьер-Министр.


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#Борьба с преступностью   #Связь, ТВ, IT   #МВД РК  
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Азамат Сыздыкбаев

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