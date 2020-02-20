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МВД участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего

20 Февраля 2020 18:27
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МВД участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего. Об этом сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Однозначно оперативно следственная группа МВД в данном вопросе работает с самого первой минуты, как поступил сигнал», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.

По его словам, для поимки вооруженного дезертира подняты гарнизоны департамента полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия.

Напомним, в одной из воинский частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Армия, МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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