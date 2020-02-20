МВД участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК участвует в поимке сбежавшего с оружием военнослужащего. Об этом сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Однозначно оперативно следственная группа МВД в данном вопросе работает с самого первой минуты, как поступил сигнал», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.
По его словам, для поимки вооруженного дезертира подняты гарнизоны департамента полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия.
Напомним, в одной из воинский частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.
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