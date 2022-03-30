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    03:45, 30 Март 2022 | GMT +6

    МВД собирает предложения казахстанцев по совершенствованию своей деятельности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД Казахстана проводит онлайн-опрос для приема предложений граждан по совершенствованию деятельности ОВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «Министерством внутренних дел проводится работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В этой связи осуществляется сбор предложений от граждан. Для этого необходимо просто перейти по ссылке и записать свои предложения. По желанию можете оставить свои контактные данные. Нам очень важно ваше мнение», - говорится в публикации.


    Теги:
    МВД РК Правительство Общество Правоохранительные органы
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