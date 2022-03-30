МВД собирает предложения казахстанцев по совершенствованию своей деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД Казахстана проводит онлайн-опрос для приема предложений граждан по совершенствованию деятельности ОВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Министерством внутренних дел проводится работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В этой связи осуществляется сбор предложений от граждан. Для этого необходимо просто перейти по ссылке и записать свои предложения. По желанию можете оставить свои контактные данные. Нам очень важно ваше мнение», - говорится в публикации.



