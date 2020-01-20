МВД скорбит о трагической гибели полицейского Дархана Базарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД скорбит о трагической гибели полицейского Дархана Базарбаева, которого за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Президент Республики Казахстан посмертно наградил героя-полицейского орденом «Айбын» ІІІ степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Ежедневно на охрану общественного порядка и обеспечению безопасности наших граждан заступает более 13 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Последние пять лет отмечается устойчивое снижение преступности (с 368,7 тыс. - в 2015 г. до 236, 6 тыс. - в 2019 г. или на 36%). И в этом большая заслуга стражей правопорядка.

Каждые сутки полицейскими по горячим следам раскрывается более 100 преступлений, задерживается свыше 14 тыс. правонарушителей.

«Профессия полицейских связана с риском для жизни и, к сожалению, при выполнении служебного долга, за годы Независимости Республики Казахстан погиб 791 сотрудник, 2510 получили ранение. Один из них – Дархан Базарбаев, который, несмотря на полученное смертельное ранение, задержал и обезвредил вооруженного преступника. Каждая такая потеря – это боль утраты не только для близких наших сотрудников, но и для всего Министерства внутренних дел. Их имена навсегда вошли в историю казахстанской полиции. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Базарбаева Дархана Сериковича. МВД окажет необходимую помощь его семье», сказал Министр Ерлан Тургумбаев.

Прощание с Дарханом Базарбаевым состоится 21 января. Полицейский будет похоронен на родине в посёлке Лаврентьевка Аулиекольского района.

Напомним, полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области