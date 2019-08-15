МВД РК заключил меморандум с ведущим вузом ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день обозначены основные направления дельнейшей модернизации ОВД, одним из которых является совершенствование ведомственного образования. Цель - пополнить свои ряды образованными, квалифицированными, амбициозными сотрудниками, у которых новые взгляды, идеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамент полиции ВКО.

Учитывая высокий уровень подготовки специалистов Восточно-Казахстанского государственного университета им .С.Аманжолова, МВД предложило осуществлять отбор кандидатов на службу в ОВД из числа выпускников данного учебного заведения с последующей их первоначальной подготовкой на базе ведомственных учебных заведений по различным направлниям полицейской деятельности.

Ректорат университета с воодушевлением приняли предложение. При подписании Меморандума ректором вуз Мухтаром Толегеном было отмечено, что на сегодняшний день многие выпускники юридического факультета выбирают карьеру в правоохранительных органах.

Немало выпускников данного университета которые работают на руководящих должностях в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, многие трудоустроились в Министерство внутренних дел и вносят свою лепту в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

В свою очередь представители ДП ВКО отметили, что подобный меморандум будет дополнительным стимулом в учебе для студентов вуза. Ведь перспектива устроиться на работу в элитные подразделения полиции теперь не просто мечта, а реальность.

«В рядах ОВД молодые сотрудники будут обеспечены форменным обмундированием, медицинским обслуживанием в поликлинике департамента, бесплатным обучением в высших учебных заведениях МВД, а также получать компенсацию за наем жилья», - отметил преимущества службы в ОВД заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Анатолий Мурзыканов.

Сотрудникам осуществляется выплата за надбавку за классную квалификацию, предоставляется компенсация за выплату коммунальных услуг, оплачивается ежегодный трудовой отпуск, пенсионный возраст выхода на пенсию составляет 48 лет.