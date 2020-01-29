МВД РК: Второй пилот самолета «Bek Air» умер не от травм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смерть второго пилота разбившегося самолета авиакомпании «Bek Air» не связана с катастрофой. Об этом сообщил журналистам в Мажилисе Парламента РК первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По любому факту гибели человека назначаются необходимые судебно-медицинские исследования. По предварительным данным, в этом случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при авиакатастрофе, ни другие криминальные факторы. Вопрос, скорее всего, стоит о его здоровье. Точно все это скажет судебно-медицинская экспертиза», – сказал М.Кожаев.

Вице-министр сообщил, что по факту смерти второго пилота ведется расследование и подчеркнул, что такие дела не расследуются в краткие сроки. Проводятся экспертизы, специалисты Международной авиационной комиссии изучают их результаты.

Также М.Кожаев пояснил, что судебно-медицинская экспертиза проводится в течение 30 дней.

Как сообщалось ранее, 28 января в Алматы скончался второй пилот потерпевшего крушение самолета авиакомпании «Bek Air».



