МВД РК ведет следствие по делу о гибели матроса в Актау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД прокомментировали расследование дела о гибели матроса в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Назначены судебные экспертизы. Прежде всего, судебно-медицинская экспертиза трупа, более того, назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза», - сообщил после брифинга в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Он также заявил, что проверяются факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении.
«Касательно дедовщины могу сказать, что факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении нами действительно проверяются. Это будет установлено в ходе допроса военнослужащих, сослуживцев, а также руководителей корабля и командиров подразделения», - добавил Санжар Адилов.
Ранее в СМИ сообщалось, что матрос-срочник был найден мертвым на корабле в Актау.
Трагедия случилась в новогоднюю ночь на ракетно-артиллерийском корабле «Казахстан».
По предварительным данным, погибшему было 18 лет, его нашли повешенным на брючном ремне в гальюне личного состава.
Фото: tumba.kz
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