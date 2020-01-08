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МВД РК ведет следствие по делу о гибели матроса в Актау

8 Января 2020 18:03
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МВД РК ведет следствие по делу о гибели матроса в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД прокомментировали расследование дела о гибели матроса в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Назначены судебные экспертизы. Прежде всего, судебно-медицинская экспертиза трупа, более того, назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза», - сообщил после брифинга в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Он также заявил, что проверяются факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении.

«Касательно дедовщины могу сказать, что факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении нами действительно проверяются. Это будет установлено в ходе допроса военнослужащих, сослуживцев, а также руководителей корабля и командиров подразделения», - добавил Санжар Адилов.

Ранее в СМИ сообщалось, что матрос-срочник был найден мертвым на корабле в Актау.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь на ракетно-артиллерийском корабле «Казахстан».

По предварительным данным, погибшему было 18 лет, его нашли повешенным на брючном ремне в гальюне личного состава.


Фото: tumba.kz
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Ключевые слова: Мангистауская область, МВД РК,
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Серик Сабеков

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