МВД РК ведет следствие по делу о гибели матроса в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД прокомментировали расследование дела о гибели матроса в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назначены судебные экспертизы. Прежде всего, судебно-медицинская экспертиза трупа, более того, назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза», - сообщил после брифинга в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Он также заявил, что проверяются факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении.

«Касательно дедовщины могу сказать, что факты наличия неуставных взаимоотношений в воинском подразделении нами действительно проверяются. Это будет установлено в ходе допроса военнослужащих, сослуживцев, а также руководителей корабля и командиров подразделения», - добавил Санжар Адилов.

Ранее в СМИ сообщалось, что матрос-срочник был найден мертвым на корабле в Актау.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь на ракетно-артиллерийском корабле «Казахстан».

По предварительным данным, погибшему было 18 лет, его нашли повешенным на брючном ремне в гальюне личного состава.