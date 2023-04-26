МВД РК собирает предложения по разработке Концепции обеспечения общественной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК ведет сбор предложений по разработке Концепции обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди труда должны чувствовать, что их здоровье, честно полученные доходы, имущество находятся в безопасности, об этом говорил наш Президент. Нужно создать условия для удовлетворения запроса населения. Поэтому Глава государства дал поручение совместно с общественностью подготовить Концепцию обеспечения общественной безопасности. Она будет утверждена соответствующим Указом сроком на 5 лет – 2024-2028 годы. Главной особенностью Концепции является ее нацеленность на устранение причин накопившихся системных проблем в сфере обеспечения общественной безопасности», – сказал Р.Зулхаиров.

По его словам, первая причина возникновения указанных проблем – это разрозненность действий госорганов, каждый из которых исходит из своих представлений о профилактике. Необходимо четкое закрепление зоны ответственности и вовлеченности.

Р.Зулхаиров отметил, что научно доказано – на уровень преступности влияет более 250 факторов. В их числе социальные, экономические, географические, миграционные, природные, демографические и другие обстоятельства. Об этом свидетельствует и статистика. Например, 80% преступников – безработные. Среди подростков 47% правонарушителей нигде не работали и не учились. 50% преступлений против личности совершается в состоянии опьянения. В столице половина преступлений совершена приезжими. Эти проблемы невозможно решать исключительно силовыми мерами.

Как сообщил спикер, в настоящее время меняются подходы к решению проблем общественной безопасности. Концепция уже с первого этапа разрабатывается с активным вовлечением общественности, неправительственных организаций, национальных и международных экспертов, а также заинтересованных госорганов. Для этого на официальном сайте МВД создали специальную страницу по сбору предложений. Проект Концепции рассмотрен на заседании Общественного совета МВД, на международном форуме. Таким образом, Концепция будет учитывать современные и актуальные запросы общества, что соответствует принципу «слышащего государства». Уже сейчас поступило множество предложений, в том числе через социальные сети. Для изучения общественного мнения проводится онлайн-опрос.

Далее Р.Зулхаиров перечислил основные стратегические направления Концепции. Это повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан путем устранения коренных причин и условий способствующих правонарушениям. Также это трансформация работы полиции, в рамках которой будут созданы условия для качественного оказания полицейских услуг. Кроме того, создание эффективной системы профилактики правонарушений. Для этого необходимо сформировать систему практического взаимодействия всех субъектов профилактики.