МВД РК: С полуночи в Нур-Султане и Алматы максимально ограничат въезды и выезды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД РК напоминает, что с полуночи в карантинных городах Нур-Султан и Алматы будут максимально ограничены въезды и выезды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 00:00 ч. 22 марта в городах Нур-Султан и Алматы вступают в силу ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции. В связи с этим Министерство внутренних дел напоминает гражданам о том, что ранее выехавшие из города могут возвратиться на место постоянного проживания, а жители других регионов выехать из карантинных зон до полуночи. Ограничение не коснется автотранспорта, доставляющего продовольствие, товары, лекарства и предметы первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, с 19 марта, с момента действия карантина, ситуация на постах стабильная. Граждане с пониманием относятся к принятым ограничительным мерам.

Вместе с тем, имеются факты распространения заведомо ложной информации, в том числе провокационного характера.

«К примеру, в одной из социальных сетей пользователь разместил видео разговора с таксистом, который обещает за определенную плату беспрепятственный проезд через блокпост, минуя проверку документов. Такие факты будут жестко пресекаться. Для этого силами правопорядка приняты необходимые превентивные меры», - подчеркнули в МВД РК.

В городах Нур-Султан и Алматы на блокпостах наряду с патрульными полицейскими и военнослужащими работают сотрудники собственной безопасности, которые обеспечивают контроль за соблюдением законности и недопущением коррупционных правонарушений.

По факту распространения провокационного видео проводится соответствующая проверка.

В этой связи МВД предупреждает об ответственности за распространение заведомо ложной информации и просит граждан не доверять слухам, а по всем нарушениям на въездах и выездах из городов Нур-Султан и Алматы обращаться в полицию (телефоны: г. Нур-Султан - 71 60 20, г. Алматы - 254-40-07, телефон доверия департамента собственной безопасности МВД - 1402).

По иным вопросам, касающимся карантинных мероприятий, обращаться в акиматы (г.Нур-Султан: 109, г.Алматы: 1309)