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МВД РК: С начала года более 100 человек погибли в ДТП

20 Января 2022 16:39
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МВД РК: С начала года более 100 человек погибли в ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 100 человек. Об этом сообщили в МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Несмотря на проводимую работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий, ситуация на дорогах страны остается сложной.

Так, с начала января дорожные аварии унесли жизни свыше 100 человек и около 400 человек получили ранения различной степени тяжести. Особую тревогу вызывают участившиеся за последнюю неделю ДТП, повлекшие гибель двух и более человек.
Так, 14 января в Атырауской области водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey на автодороге Доссор-Кулсары-Бейнеу, совершил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2115, в результате погибли пять человек и один госпитализирован.
В Кызылординской области 15 января на автодороге Аральск-Казалинск водитель, управляя автомашиной Mazda NPV в условиях гололеда, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой Volvo, в результате погибли 8 человек.
Также на автодороге Саудакент-Жанатас в Жамбылской области 18 января водитель автомашины КамАЗ при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с Audi А6, в результате ДТП погибли 4 и один госпитализирован.
А 19 января в Восточно-Казахстанской области на автодороге Омск-Майкапчагай водитель авто Kіa Rio, не выбрав безопасную скорость движения и не учитывая метеорологические условия (снегопад, метель) при совершении обгона, допустил лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander. В результате погибли 4 человек и 3 госпитализированы.
В свете этих трагических происшествий на дорогах Комитет административной полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями. Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погодных условий, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
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#ДТП   #МВД РК  
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