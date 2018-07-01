МВД РК располагает показаниями свидетелей по делу об убийстве Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД РК располагает показаниями свидетелей по делу об убийстве Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время мы располагаем показаниями свидетелей по делу об убийстве Дениса Тена, непосредственно видевших конфликт. Но, учитывая требования законодательства, я не буду более детально останавливаться на этом вопросе», - сказал на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакыпов, отвечая на вопросы журналистов.

«Я просто не могу вам сказать, исходя из требований закона. Поскольку это будут уже вопросы тайны предварительного следствия. Если углубляться, я буду вынужден сказать: тот свидетель сказал это, этот сказал то... Это запрещено законом», - добавил Р. Жакыпов.

Напомним, на Дениса Тена 19 июля было совершено нападение, после которого он скончался в больнице, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже, из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.

Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. h