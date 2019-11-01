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МВД РК против легализации марихуаны

1 Ноября 2019 13:08
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МВД РК против легализации марихуаны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел против легализации марихуаны в Казахстане. Об этом заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня Казахстан не собирается легализовывать употребление марихуаны в любом ее содержании. В Чуйской долине, для примера, в марихуане дикорастущей всего пять процентов наркогенности, в Нидерландах (где легализовано употребление марихуаны) - от 15 до 17 наркогенности, а ведь они начинали с пяти процентов», - сказал Тлеген Маткенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в МВД.

По его словам, наркоманы использующие легкие наркотики, постепенно переходят на использование более тяжелых его видов.

«Любой наркоман, который употребляет тяжелые наркотики, начинал с легких. Все государства, которые начинали с легализации марихуаны, приходят к другой проблеме, теперь у них героин заменяют аналогом - метадоном (синтетический заменитель). Нет ни одного наркомана, который пришел сразу к тяжелым наркотикам, все начинается с малого», - пояснил Тлеген Маткенов.

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Ключевые слова: МВД РК,
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Серик Сабеков

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