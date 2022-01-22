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МВД РК: Принимаются все меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан

22 Января 2022 18:01
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МВД РК: Принимаются все меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В КУИС МВД РК и всех региональных департаментах организованы call-центры, куда можно обратиться, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Мейрам Аюбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всем лицам, доставляемым в учреждения УИС обеспечивается первичный медицинский осмотр и в случае необходимости организовывается соответствующее лечение на основании рекомендаций врачей. Кроме того, если требуется стационарное лечение, мы направляем таких следственно-арестованных в гражданские лечебные учреждения. Необходимо отметить, что по поручению Главы государства медицинское обеспечение осужденных и следственно-арестованных поэтапно передается в органы гражданского здравоохранения. Соответствующий Закон уже подписан», - сказал Мейрам Аюбаев в ходе брифинга в СЦК.

Он проинформировал, что с 1 июля текущего года будет передано медицинское обеспечение в 16-ти следственных изоляторах и с 1 января 2023 года в оставшихся 64-х учреждениях.

«Это обусловлено тем, что в гражданском секторе они могут получить более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения.

Кроме этого, передача обеспечит независимость медицинских работников от администрации учреждений и создаст условия для искоренения возможных фактов недозволенных методов работы», - сказал Мейрам Аюбаев.

«В Комитете и всех региональных департаментах организованы call-центры, куда вы можете обратиться, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах и другим интересующим вас вопросам. В эти call-центры могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить что, нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан», - сообщил заместитель председателя КУИС.


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#Права человека   #МВД РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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