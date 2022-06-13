13 Июня 2022 13:47

МВД РК придумало кодовое слово для жертв бытового насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК разработало специальный алгоритм по выявлению жертв бытового насилия, не имеющих возможность своевременно обратиться в полицию. Ведомство придумало кодовое слово, сигнализирующее о фактах бытового насилия. Однако в столичном департаменте полиции заявили, что кодовое слово не может быть рассекречено в целях безопасности пострадавших женщин от насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД разработало специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, не имеющих возможности своевременно обратиться в полицию, с использованием ими кодового слова, сигнализирующем о фактах бытового насилия», - сказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов на брифинге в ДП Нур-Султана.

То есть, жертва, пострадавшая от бытового насилия, обращается на канал 102, чтобы агрессор об этом не узнал. Она озвучивает кодовое слово, тем самым оператор центра оперативного управления принимает меры, определяет место, откуда звонит потерпевшая. На место происшествия оперативно выезжает наряд.

При этом, старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия департамента полиции Нур-Султана Гульмира Шрахметова сказала о том, что не могут озвучить кодовое слово. Об этом жертвы бытового насилия узнают у участковых инспекторов, в продовольственных магазинах и аптеках.

«Мы не можем через СМИ опубликовать кодовое слово, потому что об этом узнают и агрессоры. Обычно через психологов, медработников, даже через 103 обращаются к нам. Недавно был случай, когда женщина обратилась на канал 102, назвав кодовое слово. Наряд незамедлительно выехал. Там оказалась женщина, у которой семеро детей. Годами терпела бытовое насилие, имело место рукоприкладство. Она узнала кодовое слово у участкового инспектора. Данный материал был отработан сотрудниками полиции. Правонарушитель был привлечен к ответственности, он получил пять суток ареста. Защитное предписание выносилось», - пояснила Гульмира Шрахметова.

Инспектор подразделения по защите женщин от насилия находится с пострадавшей на постоянном контакте.

Гульмира Шрахметова уточнила, что кодовое слово постоянно меняется. В 2020 году жертвы бытового насилия обращались по кодовому слову: «поступили антисептики, маски». А с 2021 года действует другое кодовое слово.