МВД РК предлагает ужесточить уголовную ответственность за интернет-мошенничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел предлагает установить ответственность за интернет-мошенничество по аналогии с наркопреступлениями. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интернет-мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов, используют сервисы по подмене абонентских номеров. Для сохранности денег граждан убеждают оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет. Затем похищенные деньги выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту, либо переправляются через границу в виде наличности. Как правило, полицией устанавливаются дропперы – лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем обнала. Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах», – сказал М. Ахметжанов.

По его словам, главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессами. Такие преступные группы выявлены в Астане, Алматы, Павлодаре, Таразе и в других регионах. В начале сентября задержана группа от действий которой пострадали более 70 казахстанцев. Им нанесен ущерб в сумме более 200 млн тенге. На сегодняшний день полицией установлены 60 дропперов. Совместно с правоохранительными органами других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом.

А. Ахметжанов также сообщил, что по инициативе МВД операторами связи устанавливается программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которыми активно пользуются мошенники. Также министерство предлагает меры по ужесточению уголовной ответственности за интернет-мошенничество по аналогии с наркопреступлениями. Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. В алматинской академии МВД открыта киберлаборатория, где сотрудников будут обучать новейшим методикам раскрытия киберпреступлений.

Обращаясь к гражданам, министр посоветовал ни в коем случае не следовать инструкциям мошенников, представляющихся работниками банков или правоохранительных органов, не сообщать свои персональные данные, в том числе реквизиты карточек, коды и кодовые слова, не осуществлять переводы по сомнительным сделкам. Для установки приложений использовать только официальные источники – App Store и Play Market. Не переходить по ссылкам, которые направляются якобы для оплаты или содержатся в спам-рассылках. Регулярно менять пароли. Использовать все меры безопасности, предлагаемые банками.