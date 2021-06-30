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МВД РК подписало соглашение о сотрудничестве с Нацгвардией Узбекистана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Июня 2021, 18:40
МВД РК подписало соглашение о сотрудничестве с Нацгвардией Узбекистана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев встретился с командующим Национальной гвардией Республики Узбекистан Рустамом Джураевым в рамках его рабочего визита в Национальную гвардию Республики Казахстан.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, а также дальнейшие перспективы их развития. Подписано Соглашение о сотрудничестве между МВД Казахстана и Национальной гвардией Узбекистана.

Данный международный договор создает правовые основы для взаимодействия двух ведомств в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, проведения антитеррористических операций, а также подготовки кадров.

Стороны выразили уверенность, что подписанное Соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

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Борьба с преступностью   Узбекистан   МВД РК  
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