26 Июля 2022 12:27

МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев пояснил, какие правила для электросамокатов будут действовать в Казахстане. Спикер также сообщил о том, что ведомством планируется до конца года принять поправки в закон касательно движения электросамокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не первый год данная проблема обсуждается. Я знаю, что первая проблема началась в Алматы, так как все жители города и гости начали активно пользоваться электросамокатами. Мы уже третий год обсуждаем эту проблему и на законодательной основе решили внести изменения, принять стандарт электросамокатов. После принятия стандартов будем вносить изменения в закон о дорожном движении, в правила дорожного движения, а также в Административный кодекс РК», - сообщил на онлайн-брифинге замглавы Комитета административной полиции.

По его словам, в стандарте указаны меры касательно того, как будут сертифицироваться самокаты, как будет урегулировано их движение.

«В дальнейшем в законе «О дорожном движении» будем прописывать, кто такой водитель электросамоката, какие у него права. Все эти детали внесем в закон «О дорожном движении». Данные нормы будут обсуждаться с другими госорганами, общественностью. При принятии данного стандарта учитывали мнения урбанистов, блогеров, общественности», - сказал Жандос Мураталиев.

Спикер отметил, что при управлении электросамокатами водительское удостоверение требоваться не будет. Однако обязательное условие – водителю должно исполниться 16 лет, если он выезжает на электросамокате на проезжую часть, на велополосу, на дорогу. Электросамокаты должны быть оборудованы фарами, чтобы в ночное время их можно было увидеть.

«Другие особенности конкретно будут обсуждаться в ходе внесения изменений в закон «О дорожном движении». Внесение изменений в законодательство – это не быстрая процедура. Однако мы уже готовим первоначальные предложения, составляем таблицы, будем стараться, чтобы до конца текущего года внести изменения. Процедура нелегкая. Необходимо согласовать со всеми госорганами, с общественностью. Надеюсь, что до нового года примем эти поправки», - добавил Жандос Мураталиев.

Как ранее сообщалось, порядок движения электросамокатов определяют в Казахстане.