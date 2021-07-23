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МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в Минтруда

23 Июля 2021 22:48
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МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в Минтруда

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - МВД передаст вопросы трудовой миграции и беженцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, и напрямую связана с экономическим и социальным уровнем развития страны.

В этой связи из Министерства внутренних дел в Министерство труда и социальной защиты населения передается более трети функций в сфере миграции, связанных с регулированием миграционных процессов и трудовой миграцией.

Соответствующий Указ – «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» 19 июля подписал Глава государства.

С 1 января 2022 года МВД не будет заниматься межведомственной координацией, разработкой системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, присвоением статуса беженца, а также выдачей разрешений трудовым иммигрантам.

Изменения вносятся в рамках реформирования правоохранительной системы и освобождения органов внутренних дел от несвойственных функций.

Передача функций в сфере миграции в гражданское ведомство направлена на обеспечение соблюдения миграционного законодательства и защиты прав граждан.

Таким образом, МВД всецело придерживается курса, взятого нашей страной на оптимизацию системы государственного управления в сфере миграции. Полномочия по пресечению незаконной миграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в страну, а также документированию населения и гражданства остаются в ведении МВД.

https://polisia.kz/ru/mvd-peredast-voprosy-trudovoj-migratsii-i-bezhentsev/


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#Минтруда РК   #МВД РК   #Общество   #мигранты  
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